طقس المنيا.. حار رطب نهارا والصغرى 24 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الثلاثاء ، طقس حار رطب نهارا ، مع ثبات درجة الحرارة لليوم الثالث على التوالي ، حيث سجلت العظمى 37 والصغرى 24 درجة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء .

وبرغم ثبات درجات الحرارة عند معدل العظمى 37 والصغرى 24 درجة ، إلا أنها تعد إنخفاضا ملحوظا عن درجات الحرارة خلال الموجة الحارة ، والتي تعرضت لها البلاد وسجلت المنيا خلالها المنيا درجات حرارة العظمى 45 والصغرى 37 .

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء ، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى الجنوب على أبو سمبل ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة ، المنيا العظمى 37 والصغرى 24 درجة.