نشرة أخبار التوك شو.. تفاصيل ضربة منتظرة للدولار وفنان يكشف عن رؤيته لـ3 أنبياء

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

تحدثت الفنانة سحر ابنة الملحن محمد نوح وزوجة معلق كرة القدم مدحت شلبي، عن العرض السعودي لزوجها للتعليق على مبارايات الدور السعودي.

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زوجة مدحت شلبي تسخر من مصطلحاته وتفضح انتماءه الكروي



كشفت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، تفاصيل قتل شقيقتها على يد زوجها، معقبة: “زوج شقيقتي لم يتعاطى المخدرات، وعندما قام بإنهاء حياتها كان في وعيه، وتواصل معي هاتفيا لكي يخبرني أن شقيقتي فارقت الحياة”.

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جريمة زوجية تهز القناطر الخيرية وشقيقة الضحية تكشف التفاصيل.. فيديو



دافعت الفنانة عفاف مصطفى عن نفسها بعد الجدل الذي أثاره منشورعلى صفحتها الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك"، والذي أعلنت خلاله رغبتها في زيارة الفنان عادل إمام ورؤيته.

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فنانة تجدد مناشدة ابن عادل إمام السماح بزيارته.. نفسي أشوفه (فيديو)



أكد الفنان شريف خير الله، أنه لا يعمل منذ 3 سنوات متواصلة، مضيفا:" أنا مش بشتغل خالص وبعت كل حاجتي عشان أصرف على نفسي".

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شريف خير الله: لا أجد عمل وبعت كل حاجتي علشان أصرف (فيديو)



قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، إن أسرة العندليب قام أهدت محمد رمضان هدية خاصة من مقتنيات العندليب الأسمر، كنوع من التقدير المميز له فيما يتعلق بدوره في مسلسل "ابن حلال" والذي جسد فيه شخصية "حبيشة" الرجل الصعيدي.

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ابن شقيق عبدالحليم حافظ يكشف سبب إهداء قطعة من مقتنيات العندليب لمحمد رمضان (فيديو)



قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه رأى السيد المسيح بالسماء، موضحا أن جلبابه كان واسع ولكنه لم يستطع رؤية وجهه.

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رأيت المسيح بالسماء.. رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤياه لـ3 أنبياء (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريح بنك "بريكس" بشأن التخطيط لإصدا عملة رقمية موحدة لدول المجموعة والتي تقدم لعضويتها 23 دولة، وتأثير ذلك السلبي على الدولار

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أحمد موسى: انتظروا ضربة قوية للدولار تبدأ من الغد (فيديو)



أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه من تدخل بعض الفنانين في الحياة الشخصية للفنان عادل إمام ومطالبتهم بزيارته قائلاً: "هؤلاء أشخاص بلا أهداف

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نقيب الممثلين يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام ويستنكر مناشدات زيارته (فيديو)

