كوريا الشمالية تستعد لواشنطن وسول بحرب نووية و"فضائية"

رفعت كوريا الشمالية وتيرة تهديداتها لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الأسلحة النووية والأقمار الصناعية".

تهديدات تأتي على وقع مناورات بدأتها سول وواشنطن، الإثنين، تحت مسمى "درع الحرية أولتشي" السنوية مع مساع من الجانبين لتعزيز الدفاع المشترك ضد "التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية"، بحسب وصفهم.

وتمتد التدريبات على أساس "سيناريو حرب شاملة"، في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس/آ ب الجاري، وستضم تدريبات طوارئ مختلفة.

كما تتضمن التدريبات، مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات للدفاع المدني.

"حرب نووية"

وردا على تلك التدريبات، أكدت كوريا الجنوبية، في بيان، نقلته وكالة "يونهاب" الجنوبية، أن "المناورات العسكرية الأمريكية قد تتسبب في حرب نووية، وكوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في البيان، إن "كوريا الشمالية مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة لتحقيق هدفها في حالة نشوب أي صراع، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وأضافت الوكالة أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يراقب حاليا إطلاق ما يعتقد أنه تجربة صاروخ باليستي".

وتابعت: "حث كيم جميع التشكيلات للحفاظ على الاستعداد القتالي المستمر"، مؤكدا أن "أي تدريبات هي استعداد للحرب".

وكان وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، أكد في المؤتمر الـ11 للأمن في موسكو، أن "تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ميدان محتمل للحرب النووية".

"صواريخ مجنحة"

وفي أول رد من كيم على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية، زار كيم جونغ أون، وحدة بحرية وأشرف على اختبار لإطلاق صواريخ مجنحة".

وبحسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، فإن "كيم تفقد أسطول السفن السطحية الثاني للحرس، التابع لأسطول البحر الشرقي، التابع للبحرية الكورية الشمالية".

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "التدريبات تستهدف تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، وأصابت السفينة الهدف بسرعة بدون أي خطأ".

صراع في "الفضاء"

وإلى ميدان صراع جديد مكانه "الفضاء"، أعلنت كوريا الشمالية أنها بصدد إطلاق قمر صناعي.

وأكد خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية قالت إنها ستطلق قمرا صناعيا بين 24 و31 أغسطس/آب الجاري في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي".

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن "رئيس الوزراء فوميو كيشيدا طلب من الوزارات المعنية التعاون في جمع المعلومات".

وأضاف أن "طوكيو ستتعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في هذا الصدد".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا صناعيا في 31 مايو/أيار لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر".

