الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيرة الثقافة تكشف حقيقة ترشيح عادل إمام لجائزة قلادة النيل (فيديو)

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الدورة الـ31 من مهرجان القلعة ستبدأ الأسبوع المقبل، حيث ستشهد هذه الفعاليات تنظيم حفلات ضخمة لمجموعة من المطربين المصريين والمواهب العربية على مدار أسبوعين.

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وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن الموسيقار عمر خيرت  هو من سيحيي حفل الختام، وذلك نظرًا للمكانة الخاصة التي يتمتع بها في قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.

وأكدت أيضًا حرص وزارة الثقافة على تقديم الخدمات الثقافية لجميع شرائح المجتمع، موضحة أن جميع الحفلات التي تُقام ضمن فعاليات المهرجان لن تقتصر على مسرح الأوبرا فقط، ولكنها ستُقام في أماكن متنوعة.

وزارة الثقافة ليست المسؤولة عن تقديم الترشيحات

وتناولت  وزيرة الثقافة ما تردد  عن ترشيح الفنان عادل إمام للحصول على قلادة النيل، حيث أوضحت أن وزارة الثقافة ليست المسؤولة عن تقديم الترشيحات، وإنما تأتي الترشيحات من مؤسسات وهيئات ثقافية وعلمية متخصصة وجامعات.

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