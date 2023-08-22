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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آرسنال يهزم كريستال بالاس في الجولة الثانية من البريميرليج

آرسنال وكريستال بالاس
آرسنال وكريستال بالاس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزا ثمينا على نظيره فريق كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي. 

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وسجل هدف الفوز الوحيد لارسنال مارتن اوديجارد من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة. 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد آرسنال إلى النقطة السادسة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، فيما يتوقف كريستال بالاس عند المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط. 

تشكيل آرسنال 
حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي- بن وايت- ويليام ساليبا- تومياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- ديكلان رايس – كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نيكيتاه- مارتينلي.

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