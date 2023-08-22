آرسنال يهزم كريستال بالاس في الجولة الثانية من البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزا ثمينا على نظيره فريق كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي.

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وسجل هدف الفوز الوحيد لارسنال مارتن اوديجارد من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد آرسنال إلى النقطة السادسة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، فيما يتوقف كريستال بالاس عند المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

تشكيل آرسنال

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي- بن وايت- ويليام ساليبا- تومياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- ديكلان رايس – كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نيكيتاه- مارتينلي.