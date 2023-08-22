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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نقيب الممثلين يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام ويستنكر مناشدات زيارته (فيديو)

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه من تدخل بعض الفنانين في الحياة الشخصية للفنان عادل إمام ومطالبتهم بزيارته  قائلاً: "هؤلاء أشخاص بلا أهداف، كل شخص ينظر إلى نفسه".

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فنانة تجدد مناشدة ابن عادل إمام السماح بزيارته.. نفسي أشوفه (فيديو)

 

المطالبة بزيارة عادل إمام  انتهاك لخصوصيته 

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية  "الحدث اليوم"مساء اليوم ، أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، مبديا اندهاشه من محاولة انتهاك الحياة الشخصية للفنان  عادل إمام من خلال المطالبة بزيارته من قبل فنانة.

 وفي سياق آخر ، تحدث  أشرف زكي عن الوضع الحالي لنادي الزمالك، قائلاً: "حبي وتضامني مع نادي الزمالك، وأتمنى للنادي حلولاً سريعة وناجحة للأزمة التي يمر بها"، معلنا أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك.

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