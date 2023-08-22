ردود الأفعال بعد تتويج منتخب السيدات بالمونديال للمرة الأولى فى التاريخ

تستمر فرحة جماهير كرة القدم الإسبانية، حتى الآن من أصداء تتويج منتخب السيدات بلقب كأس العالم بنسخته العام الجاري بعد هزيمة منتخب إنجلترا بهدف دون رد ليتوج بالمونديال للمرة الأولى فى تاريخه.

منتخب إسبانيا للسيدات

فعند انطلاق صافرة اللقاء تجمعت المئات من الجماهير الإسبانية أمام الشاشات العملاقة، وبمجرد إطلاق صافرة النهاية وإعلان تتويج المنتخب بلقبه الأول، خرجت المئات في احتفالات جنونية بلقب مونديالى اول.



منتخب إسبانيا للسيدات

الصحف تبرز تتويج منتخب إسبانيا بمونديال السيدات

كما تناولت الصحف العالمية تتويج منتخب سيدات أسبانيا باللقب المونديالى الأول له خلال مشاركاته فى السنوات الماضية حيث ابرزت صحيفة الجارديان البريطانية المستوى الرائع والمميز الذى ظهر به منتخب إنجلترا مشيرة إلى أن الهزيمة ليست نهاية المطاف.

وأرجعت صحيفة التايمز أن خسارة الإنجليز على يد منتخب أسبانيا لاستغلاله الجيد لنقطة الضعف أثناء المباراة.

وعلى الجانب الآخر، نسبت الصحف الاسبانية التتويج بكأس العالم لسيدات أسبانيا إلى صاحبة الهدف اللاعبة ( أولجا كارونا)

وتابعت صحيفة ماركا ان سيدات المنتخب الاسبانى توجن بلقب مونديالى بقدم أولجا ليحرز البطولة الأولى.



وتوج المنتخب الإسباني لكرة القدم النسائية بلقب بطولة كأس العالم، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بعد فوزه على نظيره الانجليزي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

