ميلان يسقط بولونيا بثنائية رائعة في الدوري الإيطالي

حقق فريق إيه سي ميلان فوزاً مستحقاً على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل لاشئ في مستهل مشواره ببطولة الدوري الإيطالي.

الشوط الأول

قدم ميلان عرضاً رائعاً خاصة في الشوط الأول وسيطر تماماً على اللقاء منذ الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى نجح أوليفييه جيرو في تسجيل هدف التقدم لميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من رفائيل لياو.

واصل ميلان هجومه ونجح في تعزيز تقدمه بإضافة ثاني الأهداف في الدقيقة 21 عن طريق كريستيان بولسيتش.

بعد الهدف تحسن أداء بولونيا بحثاً عن العودة في اللقاء وشكلت تحركات ليكوجيانيس خطورة على دفاعات ميلان حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل بوبولنيا ضغطه وتصدي حارس ميلان لكرة خطيرة من دان ندوي في الدقيقة 60.

تبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب في النصف ساعة المتبقية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط والمباراة بفوز ميلان بنتيجة 2-0.