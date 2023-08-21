مشجعو ليفربول لـ" كلوب".. إبعد محمد صلاح عن تنفيذ ركلات الجزاء

طالب مشجعو ليفربول الإنجليزي المدرب يورجن كلوب بمنع محمد صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء وإسناد المهمة إلى لاعب آخر.

جاء ذلك بعد إهدار النجم المصري جزائية جديدة أمام بورنموث في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس السبت.

وتأخر ليفربول قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة وتقدم بعدها بدقائق صلاح لتنفيذ جزائية تصدى لها الحارس البرازيلي نيتو لكن من حسن حظه عادت له ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يحرز ديوغو جوتا الهدف الثالث.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوية حيث قال بعضهم: حان الوقت لمنع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء.

وأهدر صلاح العام الحالي 3 ركلات جزاء، اثنتان منهما أمام بورنموث وثالثة أمام أرسنال.

وكتب مشجع ثانِ: رجاء كلوب، أبعد صلاح عن ركلات الجزاء، لا أريد أن أعيش سيناريو الموسم الماضي.

وأهدر صلاح ركلتي جزاء في النصف الثاني من الموسم الماضي أمام بورنموث بالذات وأرسنال، إذ خسر الفريق المباراة الأولى وتعادل في الثانية، ما حرمه في نهاية المطاف من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ انتقال النجم المصري إلى النادي الأحمر.