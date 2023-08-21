رسميا..الهلال يعلن ضم حسان تمبكتي قدما من الشباب

أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل مساء اليوم الاثنين رسميًا التعاقد مع المدافع حسان تمبكتي قادمًا من الشباب وذلك لتدعيم صفوف الازرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الأجتماعي "تويتر "، فيديو يظهر فيه تمبكتي بقميص الهلال، قائلاً :"في النهاية أنا هلالي".

وتعد صفقة حسان تمبكتي هي الصفقة الاغلي في في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين ، حيث قد الزعيم مبلغ 100 مليون ريال سعودي لضم اللاعب لصفوفه.

صفقات الهلال في المريكاتو الصيفي

تعاقد الزعيم مع 7 صفقات أخري خلال المريكاتو الصيفي الجاري وهم في الثنائي البرازيلي مالكوم ونيمار دا سيلفا، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية ، بالإضافة إلى ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ثنائي صربيا والبرتغالي روبن نيفيز.