الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميا..الهلال يعلن ضم حسان تمبكتي قدما من الشباب

حسان تمبكتي
حسان تمبكتي

أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل مساء اليوم الاثنين رسميًا التعاقد مع المدافع حسان تمبكتي قادمًا من الشباب وذلك لتدعيم صفوف الازرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إقرأ أيضًا..

txt

ميتروفيتش يظهر لأول مرة في مران الهلال السعودي

txt

تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم حسان تمبكتي

ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الأجتماعي "تويتر "، فيديو يظهر فيه تمبكتي بقميص الهلال، قائلاً :"في النهاية أنا هلالي".

وتعد صفقة حسان تمبكتي هي الصفقة الاغلي في في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين ، حيث قد الزعيم مبلغ 100 مليون ريال سعودي لضم اللاعب لصفوفه.

صفقات الهلال في المريكاتو الصيفي 

تعاقد الزعيم مع 7 صفقات أخري خلال المريكاتو الصيفي الجاري وهم في الثنائي البرازيلي مالكوم ونيمار دا سيلفا، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية  ، بالإضافة إلى ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ثنائي صربيا والبرتغالي روبن نيفيز.

مواد متعلقة

أرقام حسان تمبكتي قبل انتقاله إلى الهلال

الهلال يعلن رحيل ماريجا.. رسميًا

صدمة لجمهور الهلال بسبب مدة غياب نيمار

الهلال يرفع عرضه الخيالي لضم حسان تمبكتي مدافع الشباب

الهلال السعودي يتسلح بالدولي ميتروفيتش

الهلال السعودي يتعاقد مع ميتروفيتش

صفقة من العيارالثقيل على رادار الهلال السعودي بعد ضم نيمار