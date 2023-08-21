تنفيذ إزالة تعدٍ على 175 متر مربع أرض زراعية بقرية عرب مطير بأسيوط

تم تنفيذ إزالة تعدٍ في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة في مدينة الفتح. تحت إشراف عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا أحمد، نائب رئيس المركز، وعمرو اسماعيل محمد، رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، قامت السلطات المحلية باتخاذ إجراءات قوية لإزالة التعدٍ وتنفيذ القانون على المخالفين.

وقد تم تنفيذ عملية إزالة تعديات في قرية عرب مطير، حيث تم هدم بناء بمساحة تقدر بحوالي 175 متر مربع، والذي كان مبنيًا من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالف وفقًا للقانون.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى منع أي تعديات جديدة والتصدي بقوة لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين. تستعرض السلطات المحلية بانتظام المناطق والمنشآت المشتبه بها وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تعديات تم اكتشافها.

ويأتي هذا التدخل القوي والحازم في سبيل ضمان مواصلة تنفيذ القوانين واللوائح بشكل صارم. يعد ضبط التعديات وإزالتها جزءًا من المهام الحكومية لضمان السلامة العامة وحماية الأراضي والبنية التحتية. إن مثل هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير

تنفيذ إزالة تعدي علي 175 متر مربع ارض زراعية بقرية عرب مطير