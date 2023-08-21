أمريكا تدعو مواطنيها لمُغادرة بيلاروسيا لهذا السبب

دعت "وزارة الخارجية الأمريكية"، مواطنيها في بيلاروسيا إلى مُغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في مينسك.

حرس الحدود الليتواني

وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.

ووفقًا للجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.

كما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.

من ناحية أخرى، أبدت "الولايات المتحدة"، قلقها حيال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم فيه حرس الحدود السعوديين، بإنهاء حياة "مئات المهاجرين الإثيوبيين" أثناء عبورهم للحدود، مُطالبة بتحقيق شامل، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين.

وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النيران على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي".