حملة لنظافة وتجميل شوارع دهب بجنوب سيناء

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملات نظافة موسعة، لتنظيف وغسل وتجميل كافة الشوارع والميادين، تحت شعار "دهب مدينة عالمية نظيفة.. ساهم بجهدك وابدأ بنفسك"، لتظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها أما زوارها من كافة جنسيات العالم.

و اشار اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إن الحملة استهدفت كنس وغسل كافة الشوارع الرئيسية، وتقليم الأشجار وريها، بجانب غسل الميادين الرئيسية والممشى السياحي، ورفع المخلفات من جميع الأحياء.

وأن الحملة الخاصة بإحياء أشجار النخيل المعمرة تحت شعار "تراثنا في نخلنا"، مازالت مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف العناية بهذه الأشجار التي تعد ضمن التراث السيناوي على أرض المدينة.

كما تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لفتح طريق الخزان المؤدى إلى طريق وادى جنى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بفتح وتمهيد كافة الطرق التي تؤدي إلى أهم المناطق السياحية، لإتاحة الفرصة للسائحين الاستمتاع بمدينة السحر والجمال.