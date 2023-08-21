رأيت المسيح بالسماء.. رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤياه لـ3 أنبياء (فيديو)

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه رأى السيد المسيح بالسماء، موضحا أن جلبابه كان واسع ولكنه لم يستطع رؤية وجهه.

وأضاف رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم: "من فرحتي كلمت هبة بنتي في التليفون وصرخت وقولتلها أنا شفت سيدنا المسيح الليلة"، معقبا: "يا خسارة مشوفتش وشه ولكن كنت بصرخ وبقول الله".

رؤية سيدنا موسى

وكشف عن رؤيا أخرى، والتي كانت برأس صدر، وكانت أثناء سجوده ورأى خلالها سيدنا موسى النبي عليه السلام، واصفا أنه كان قوي البنية بشكل كبير وطويل.

وتابع رشوان توفيق، أنه رأى رؤية أخرى بعد ذلك لوجه ملئ بالتجاعيد ولكن جماله عجيب وأسطوري، وكان سيدنا نوح عليه السلام.