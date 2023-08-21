محافظ أسيوط: تعويض الأهالي المتضررين من انهيار سور محطة الكهرباء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن محطة غرب أسيوط للكهرباء، التي تعتبر واحدة من المشروعات الكبيرة في مصر، تجاورها بحيرة تبريد تغطي مساحة 11 فدانًا تجتمع فيها المياه. وأشار إلى أن البحيرة تعرضت لانهيار جزئي في السور الترابي لشركة الكهرباء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمحافظ مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، وذلك مساء الاثنين. وأوضح المحافظ أنه تم سحب جميع المياه التي غمرت الأراضي والمقابر نتيجة لانهيار الجزء من السور، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. كما أكد أن المحافظة مستعدة لتعويض الأضرار المادية المتعلقة بالحادث.

وأضاف محافظ أسيوط أن النيابة العامة تحقق في الواقعة من خلال لجان مشكلة، حيث تم حصر الأراضي التي تضررت جراء انهيار البحيرة، في حوضها. وأكد أن محطة الكهرباء تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي.

وفي سياق آخر، أشار المحافظ إلى أن المياه الموجودة في البحيرة يمكن استغلالها في الزراعة، وهناك دراسة تجرى حاليًا لاستغلال هذه المياه في زراعة الجوجوبا، بالتعاون بين المحافظة وشركة الكهرباء في أسيوط.

وختم المحافظ تصريحاته بالقول: "أي شخص لديه أضرار يجب عليه إبلاغ الإدارة الهندسية للمحطة للقيام بمعاينتها وتوثيقها وتحديد حجم الأضرار والتعويض المناسب."