أشرف زكي يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك: ربنا يولي من يصلح

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبل، بعد استقالة مجلس إدارة مرتضى منصور.

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وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الزمالك في الدم والقلب واحنا بندعمه وربنا يعدي الأزمة على خير وربنا يولى من يصلح".



وأكد: "لن أرشح نفسي في انتخابات نادي الزمالك المقبلة وفيه ناس أكثر مني خبرة وعندهم وقت ويقدروا يخدموا النادي أفضل مني، واللى عنده استعداد يقف مع مصلحة نادي الزمالك بصدق هنقف معاه