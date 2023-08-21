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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أشرف زكي يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك: ربنا يولي من يصلح

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبل، بعد استقالة مجلس إدارة مرتضى منصور.

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وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الزمالك في الدم والقلب واحنا بندعمه وربنا يعدي الأزمة على خير وربنا يولى من يصلح".
 

وأكد: "لن أرشح نفسي في انتخابات نادي الزمالك المقبلة وفيه ناس أكثر مني خبرة وعندهم وقت ويقدروا يخدموا النادي أفضل مني، واللى عنده استعداد يقف مع مصلحة نادي الزمالك بصدق هنقف معاه

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