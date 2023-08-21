رئيس محلية صدفا بأسيوط يشدد على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة

تفقد خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا يرافقة المهندس محمد فوزي النشار وكيل وزارة مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء عماد شاهين مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير ومندوب جهاز تعمير سوهاج مشروعات تطوير الريف المصري حياة كريمة التي تنفذها بالوحدات القروية أولاد الياس والدوير ومجريس والبربا، وقد أكد المشرفون على هذه المشروعات على أهمية العمل الجاد والانتهاء السريع من الأعمال المتبقية.

تشمل هذه المشروعات عدة مجمعات خدمات المواطنين، حيث تم إنشاء أربعة مجمعات توفر الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق القروية. وتضم هذه المجمعات مرافق مختلفة مثل المدارس والصحة والترفيه والرياضة وغيرها، لتلبية احتياجات السكان في تلك المناطق.

كما تشمل هذه المشروعات أيضًا مجمعات زراعية، حيث تم إنشاء أربعة مجمعات تعزز القدرة الإنتاجية للفلاحين في تلك المناطق. وتوفر هذه المجمعات الدعم الفني والتقني والمالي للفلاحين وتساهم في تحسين أساليب الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي.

وتضم هذه المشروعات أيضًا وحدات طب الأسرة، حيث تم إنشاء سبع وحدات توفر الرعاية الصحية الأولية للأسر في المناطق القروية. وتوفر هذه الوحدات الخدمات الطبية الأساسية والفحوصات والعلاج للأفراد وتعمل على تعزيز صحة المجتمع في تلك المناطق.

كما تشمل المشروعات أيضًا وحدات الإسعاف، حيث تم إنشاء أربعة وحدات لتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ في المناطق القروية. وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم الرعاية الطبية السريعة والكفءة للمصابين والمرضى في حالات الطوارئ.

إلى جانب ذلك، تم إنشاء خمسة كباري في إطار هذه المشروعات لتسهيل حركة المرور بين المناطق القروية وتوفير وسيلة سهلة للوصول إلى المدن المجاورة.

كما يتضمن هذا المشروع إنشاء مركزي تنمية أسرة وطفولة، حيث تم إنشاء مركزين لتقديم الدعم الاجتماعي والتعليمي للأسر والأطفال في تلك المناطق. وتقدم هذه المراكز الخدمات والبرامج التعليمية والتوجيهية للأسر وتعزز قدراتهم وتساعدهم في تحسين ظروف حياتهم.

وأخيرًا، يتضمن هذا المشروع إنشاء وحدتين للتضامن الاجتماعي في تلك المناطق، حيث توفر هذه الوحدات الدعم المادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا والتي تعاني من ضعف الدخل أو الظروف الاجتماعية الصعبة.

وشدد المشرفون خلال جولتهم على أهمية الانتهاء السريع من الأعمال المتبقية في بعض هذه المشروعات، استعدادًا لعملية الاستلام الابتدائي لهذه المشروعات، بهدف تحسين ظروف الحياة في المناطق القروية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة

رئيس محلية صدفا: يشدد بسرعة انهاء الأعمال المتبقية في مشروعات حياة كريمة