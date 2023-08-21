رئيس جامعة طنطا يعلن إعادة فتح باب الترشح لعمادة حقوق

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، الجلسة الثامنة لعام 2023 لمجلس كلية الحقوق بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو عميد الكلية والدكتور حسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمزي الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور مدحت إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة أعضاء المجلس.



أعرب الدكتور محمود ذكي عن سعادته بحضور مجلس كلية الحقوق لما تزخر به الكلية من كوادر متميزة على المستويات الأكاديمية والادارية والمجتمعية، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للكلية في إدارة المنظومة القانونية بالجامعة مؤكداً على دعمه الكامل للكلية وحرصه على دعم أعضاء هيئة التدريس واتخاذ قرارات جديدة وكافة الإجراءات الإدارية لضمان تنفيذ الخطة الخمسية للتعينات والتكليفات وتعويض النقص في أعداد أعضاء الهيئة المعاونة.



أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم إعادة فتح باب الترشيح لعمادة الكلية طبقاً للإخطار الموجه للجامعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً أن يشهد فتح باب الترشيح مشاركة إيجابية لتحقيق الاستقرار كركيزة رئيسية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للكلية، موجها أعضاء هيئة التدريس بالكلية بدعم أعضاء الهيئة المعاونة في أبحاثهم ورسائلهم العملية اللازمة لترقيهم في مساراتهم المهنية الاكاديمية، ومشددا على وجود آليات واضحة ومعلنة لتحقيق الشفافية في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الجامعة لتراعي بالمقام الأول تحقيق الصالح العام للكليات والجامعة في إطار منظومة الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية التي تنفذها الجامعة مشيرا الى أهمية مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية كخامس جامعة من حيث تاريخ الانشاء.



ورحب الدكتور مصطفى أبو عمرو في بداية الجلسة بالدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مؤكدا على دعم إدارة الجامعة الكامل للكلية ومنسوبيها، مقدما الشكر على التعاون المثمر والفعال بين الكلية والجامعة، ومثمنا القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجامعة لدعم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.