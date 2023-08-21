العلمين إضافة قوية للخريطة السياحية.. فيديو

قال هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن مدينة العلمين إضافة حقيقية لأدوات مصر كمنتج سياحي مصر، موضحًا: "لدينا الأقصر وأسوان والعلمين، أي أننا نمتلك خريطة سياحية غنية فيها أشياء كثيرة".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن العلمين معجزة وكان فيها 80 مليون لغم، وجرى إزالتها، أي أننا خرجنا من واقع محظور إلى واقع مشرف ومبهر يشهد مهرجانًا تستمر فعاليته 45 يومًا".

إضافة قوية

وحول أهمية مهرجان العلمين، قال عضو غرفة شركات السياحة: "دول الخليج تهتم للغاية بهذه الأماكن، والعلمين تمثل إضافة جديدة للخريطة السياحية في مصر، هي إضافة ليست بسيطة ولكن قوية للغاية.

ونوه إلى أن مصر تتميز بالتنوع ولا تعاني من المحدودية، ولو أن لدينا وفودًا سياحية كثيرة يمكننا استقبالهم في مرسى علم والعلمين والساحل الشمالي".

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