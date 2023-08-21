رسميًا.. زد يعلن تعاقده مع عمرو حسام

أعلن نادي زد بشكل رسمي التعاقد مع عمرو حسام في تدعيم جديد لصفوف الفريق إستعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

ونجحت إدرة زد في الحصول إتمام التعاقد مع عمو حسام الذي وقع عقداً يمتد لثلاثة مواسم مقبل قادماً من نادي إيسترن كومباني.

وينضم عمرو حسام الذي ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي مع فريق أسوان لقائمة تضم عدد كبير من الصفقات.

وسبق لزد أن اعلن التعاقد مع 7 لاعبين من الأهلي وهم :شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ميسي ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وحمدي موسى.

كما تعاقد مع ثنائي حرس الحدود مصطفى زيكو وغسلام عبد الله إضافة للاعبين الأجانب محمد سوانيه ومومبولي ومحسن ماليما.