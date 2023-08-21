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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شريف خير الله: لا أجد عمل وبعت كل حاجتي علشان أصرف (فيديو)

الفنان شريف خير الله
الفنان شريف خير الله

أكد الفنان شريف خير الله، أنه لا يعمل منذ 3 سنوات متواصلة، مضيفا:" أنا مش بشتغل خالص وبعت كل حاجتي عشان أصرف على نفسي".

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وعرض شريف خيرالله بيع ساعته على الهواء، ووجه حديثه للإعلامية نهال طايل أثناء استضافته  في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" تشتري الساعة دي ".

وأضاف  شريف خير الله:"  أنا اللي عملت الفلوس بتعبي وعمل وكفاحي وأكيد هعمل غيرها لكن المشكلة إني مش عارف أعمل غيرها ".

ما يحدث على الساحة الفنية الآن لا علاقة له بالمهنية 

وتابع:" ترجمة مصطلح ممثل قوي وشاطر هي العمل بشكل مستمر"، مضيفا:" ما يحدث على الساحة الفنية الآن لا علاقة له بالمهنية والشطارة في العمل والأعمال الناجحة".

وأردف شريف خير الله:" حابب اشتغل مع المخرج بيتر ميمي والمخرج محمد سامي وغيرهم من المخرجين الشباب وكلهم ولادي"، مضيفا:" أنا كنت واحد من اللي كانوا بيمثلوا كويس ".

 