شريف خير الله: لا أجد عمل وبعت كل حاجتي علشان أصرف (فيديو)

أكد الفنان شريف خير الله، أنه لا يعمل منذ 3 سنوات متواصلة، مضيفا:" أنا مش بشتغل خالص وبعت كل حاجتي عشان أصرف على نفسي".

وعرض شريف خيرالله بيع ساعته على الهواء، ووجه حديثه للإعلامية نهال طايل أثناء استضافته في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" تشتري الساعة دي ".

وأضاف شريف خير الله:" أنا اللي عملت الفلوس بتعبي وعمل وكفاحي وأكيد هعمل غيرها لكن المشكلة إني مش عارف أعمل غيرها ".

ما يحدث على الساحة الفنية الآن لا علاقة له بالمهنية

وتابع:" ترجمة مصطلح ممثل قوي وشاطر هي العمل بشكل مستمر"، مضيفا:" ما يحدث على الساحة الفنية الآن لا علاقة له بالمهنية والشطارة في العمل والأعمال الناجحة".

وأردف شريف خير الله:" حابب اشتغل مع المخرج بيتر ميمي والمخرج محمد سامي وغيرهم من المخرجين الشباب وكلهم ولادي"، مضيفا:" أنا كنت واحد من اللي كانوا بيمثلوا كويس ".