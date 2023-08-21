استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق أسيوط

استكملت أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط، تنفيذاً لتعليمات اللواء الوزير محافظ أسيوط، وتحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق اسيوط، بالاشتراك مع سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس الحى وبتنسيق مع قسم النظافة.

تم رفع المخلفات الحمراء والوليدية من الشوارع المحيطة بحى شرق اسيوط، وذلك لتحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وصحية. تُعَد المخلفات الحمراء والوليدية من أبرز المشاكل التي تواجه المجتمع، حيث يؤثر ظهورها سلبًا على البيئة والجمال العام للمدينة.

وقد تضمنت أعمال التجميل والتطوير أيضًا صيانة وتجديد عناصر البنية التحتية في الشوارع، مثل إصلاح الأرصفة المتضررة وإعادة طلاء الأعمدة والقواعد الإنارة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز السلامة والتنظيم المروري، وتحسين راحة المشاة وسائقي المركبات في المنطقة.

وعبر العديد من سكان حى شرق اسيوط عن سعادتهم بانتهاء أعمال التجميل والتطوير، معبرين عن شكرهم للسلطات المحلية على الاهتمام بتحسين مستوى الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

يأتي استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط ضمن سلسلة من المشاريع الحكومية التي تهدف إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة حضرية نظيفة وجذابة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لتعزيز جودة الحياة في المدينة وتلبية احتياجات السكان.

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط

استكمال أعمال التجميل والتطوير في شوارع حى شرق اسيوط