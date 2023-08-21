وزير الري يلتقى مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الري بساروج كومارجها مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركته في "الاسبوع العالمي للمياه" فى ستكهولم.

وزير الري يلتقي بمدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

وأكد “سويلم” على الدور الهام لشركاء التنمية وخاصة البنك الدولى في توفير التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الأفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الأفريقية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

وزير الري يلتقي بمدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

وزير الري يلتقي بمدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

وزير الري يلتقي بمدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

وزير الري يلتقي بمدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

واستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمكون "الماء والغذاء" أحد مكونات برنامج "نوفى" والتي يشارك فيها البنك الدولي، ومناقشة مقترحات تطوير مكونات البرنامج والتي أعدتها الوزارة وخاصة المكون الخاص بـ "زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ لصالح الزراعة والغذاء"، وتعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع بتقنيات صديقة للبيئة وتأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع وأشار لما تقوم به الوزارة حالياً فى مجال تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر وخاصة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري، مشيراُ لدور البنك الدولي الهام فى توفير الدعم الفني لهذا التطوير.

كما توجه بالتحية للبنك الدولى على دعمهم الفنى للوزارة فى إعداد الدراسة المتكاملة لترعة السويس.