ساكا يقود تشكيل أرسنال الرسمى لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الاسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة كريستال بالاس في المباراة التي تقام مساء اليوم الاثنين على ستاد سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

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تشكيل أرسنال الرسمي لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - بين وايت - تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافريتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

شهد التشكيل الرسمي بتواجد ساكا جناح الجانرز و مارتينيلي في التشكيل الاساسي لمباراة كريستال بالاس

واصلت حافلة الارسنال منذ قليل استعدادًا لمباراة سيلهرست بارك في بطولة الدوري الإنجليزي.

وعاين لاعبي الفريق أرضية الملعب قبل بدء في عملية الاحماءلمباراة كريستال بالاس .

موعد مباراة أرسنال و كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 11 مساء بتوقيت الإمارات ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.