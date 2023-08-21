مروان محسن: ندخل الموسم الجديد بطموح مختلف

أكد مروان محسن نجم هجوم فيوتشر أن فريقه سيدخل الموسم الجديد بموحات مختلفة عن الفترة الماضية التي شهدت تحقيق عدة نتائج مميزة.

وقال مروان محسن في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي فيوتشر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " نادي فيوتشر ولد كبيراً وخلال الموسمين الماضيين كنا منافسين للفرق الأربع الكبرى في الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: " ندخل الموسم الجديد بتفكير مختلف ونتمنى تحقيق الكثير من الإنجازات للنادي، ونتمنى أن تكون بداية الموسم قوية بالنسبة لنا ".

وأتم: " اي لاعب سينضم لفيوتشر بالتأكيد لاعب مميز سيكون اضافة لنا ".

فيوتشر يتعاقد مع مدافع إنبي

أعلن نادي فيوتشر عن أولى صفقاته الصيفية في الميركاتو الحالي، بالتعاقد مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور وليد دعبس رئيس فيوتشر وأيمن الشريعي رئيس إنبي.

وكان خالد رضا لاعبا في نادي وادي دجلة قبل انتقاله إلى إنبي في صيف 2021.

ويسعد نادي فيوتشر للمنافسة في الموسم المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب نادي الزمالك.

ورحل عن صفوف فيوتشر الثلاثي محمود مرعي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو إلى صفوف بيراميدز خلال الانتقالات الحالية.