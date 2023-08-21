حضري براونيز الليمون .. سهلة وسريعة

براونيز الليمون سهل وشهي، تذوق قطعة مربعة الشكل من ألذ وأسهل وصفات الحلويات الغربية المميزة بطعمها المنعش بالليمون الحامض، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير البراونيز بالليمون، وقدميه في المناسبات العائلية

براونيز الليمون



مقادير براونيز الليمون

- مقادير الصلصة :

سكر البودرة : نصف كوب

عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- البيض : 2 حبة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

- برش ليمون : ملعقة صغيرة (حامض)

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء المضرب الكهربائي، اخلطي الطحين مع السكر والملح، ثم أضيفي الزبدة واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي البيض تدريجياً مع الخفق المستمر.

أضيفي عصير الليمون الحامض، وبرش الليمون، واخفقي المزيج جيداً حتى تمام التجانس.

حضري صينية فرن وادهنيها بالزيت، ثم وزعي خليط البراونيز في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج البراونيز.

أخرجي البراونيز من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد.

لتحضير صلصة السكر: امزجي السكر مع عصير الليمون جيداً في وعاء جانبي صغير.

وزعي صلصة السكر على البراونيز، واتركيه حتى يجمد ويتماسك ثم قدميه.