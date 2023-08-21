كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أسيا

تنطلق منافسات دور الإقصائيات ببطولة دوري أبطال أسيا لموسم 2023 ـ 2024، مساء غد، الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري، فتشهد مواجهات نارية من العيار الثقيل، أبرزها النصر السعودي وشباب أهلي دبي، الوكرة القطري ونافابخور الأوزبكستاني، بجانب العربي القطري ونظيره أولماليك.

وتستهل مواجهات البطولة الأسيوية فى تمام الساعة الواحدة والنصف، مساء غدا ضمن مرحلة دور الإقصائيات بالبطولة.

وفى سياق متصل، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تفاصيل قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالى التى أسفرت عن سحب القرعة يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري المقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويعد نظام بطولة دوري أبطال أسيا بنسختها الحديثة ستعقد بمواعيد جديدة من شهر سبتمبر القادم وحتى مايو 2024.

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

ومن بين 40 نادياً تتنافس في دور المجموعات، فقد تم بالفعل تحديد 32 متنافساً، في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام يوم الثلاثاء. علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.

و تشهد منطقة الغرب تواجد 4 أبطال سابقين، وهم نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.

توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024 -الغرب:

- المستوى الأول: الاتحاد (السعودية) ، بيرسيبوليس (إيران) ، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية)

- المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف(أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران)

- المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان) ، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان) ، مومباي سيتي (الهند)

- المستوى الرابع: العين (الإمارات)، النصر (السعودية) أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور (إيران) أو الشارقة (الإمارات)، العربي (قطر) أو إيه جي إم كي (أوزبكستان)، الوكرة (قطر) أو نافباهور (أوزبكستان)

توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024 - الشرق:

- المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونغ تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)

- المستوى الرابع: كيتشي (هونغ كونغ)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونغ (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونغ كونغ)، زيجيانغ (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنغهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند)

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير ولغاية أبريل من العام القادم، على أن تجري مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18مايو 2024.