منصة Cyberpunk Ghostrunner 2 تصل في 26 أكتوبر

كما لو أن أكتوبر لم يكن بالفعل مشغولاً بما يكفي للألعاب الجديدة. كشفت Publisher 505 Games أن Ghostrunner 2 ، تكملة لمنصة Cyberpunk رائعة من 2020 ، ستصل في 26 أكتوبر. سيكون متاحًا على أجهزة الكمبيوتر (Steam و Epic Games Store و GOG) و PlayStation 5 و Xbox Series X / S. الطلبات المسبقة مفتوحة وسيحصل أولئك الذين يلتقطون الإصدار Brutal Edition على إمكانية الوصول قبل ذلك بـ 48 ساعة.

أحدث دخول في السلسلة يحدث بعد عام واحد من أحداث Ghostrunner. ستلعب مرة أخرى دور Jack ، وهو cyberninja الذي عليه أن يقطع ويقطع طريقه عبر برج مهيب. Ghostrunner هي لعبة سريعة الإيقاع ، وغالبًا ما تكون صعبة ، حيث تتجول في البيئات الغادرة. يموت جاك كثيرًا ، لكن عمليات إعادة النشر الفورية ونقاط التفتيش المتكررة وخيارات الوصول مفيدة.



يبدو أن تتمة One More Level تبني على هذا الأساس بميزات جديدة مثل خيارات الدراجة النارية والحوار. هذه واحدة من أكثر ألعابي المنتظرة لهذا العام ، لذا فمن المؤسف أن يتم دفنها تحت هجمة الأفلام الرائجة التي ستصل في أكتوبر.

سيتواجه Ghostrunner 2 مباشرة ضد Alan Wake 2 (27 أكتوبر) - قامت Epic Games و Remedy الأسبوع الماضي بتأجيل لعبتهم لمدة 10 أيام للخروج من طريق الألقاب الرئيسية مثل Super Mario Bros. Wonder و Marvel's Spider-Man 2. كما ستأتي في أكتوبر ألعاب تشمل Assassin's Creed Mirage (التي نقلت أيضًا تواريخ الإصدار لترتيب مكانها الخاص في التقويم) و Detective Pikachu Returns و Forza Motorsport و Lords of the Fallen و Cities Skylines II.

علاوة على ذلك ، سيظل الكثير من الناس على ركبهم في أعماق أمثال Starfield و Armored Core VI وربما Immortals of Aveum بحلول وقت وصول Ghostrunner 2. نظرًا لوفرة الألعاب التي ستصدر في الشهرين المقبلين ، ربما لن يكون الانتظار لبضعة أسابيع إضافية فكرة سيئة.