الذكاء الاصطناعي يقضي على حقوق الطبع والنشر في الفن

اتفق قاضٍ فيدرالي مع مسؤولي الحكومة الأمريكية على أن قطعة فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ليست مؤهلة لحماية حقوق الطبع والنشر في البلاد نظرًا لعدم وجود أي تأليف بشري. كتب القاضي بيريل هاول من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا في الحكم الذي حصلت عليه "هوليوود ريبورتر". "التأليف البشري شرط أساسي لحقوق الطبع والنشر."

رفع الدكتور ستيفن ثالر دعوى قضائية ضد مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة بعد أن رفضت الوكالة محاولته الثانية لحقوق الطبع والنشر لعمل فني بعنوان A Recent Entrance to Paradise (في الصورة أعلاه) في عام 2022. وافقت USCO على أن العمل تم إنشاؤه بواسطة نموذج AI الذي يسميه ثالر الإبداع آلة. قدم عالم الكمبيوتر حق المؤلف للعمل بنفسه ، واصفًا القطعة بأنها "عمل مقابل أجر لمالك آلة الإبداع". وادعى أن شرط "التأليف البشري" الخاص بـ USCO غير دستوري.



استشهد هاول بأحكام في حالات أخرى تم فيها رفض حماية حقوق الطبع والنشر للأعمال الفنية التي تفتقر إلى المشاركة البشرية ، مثل الحالة الشهيرة لقرد تمكن من التقاط بعض صور السيلفي. كتب القاضي: "رفضت المحاكم بشكل موحد الاعتراف بحق المؤلف في المصنفات التي تم إنشاؤها في غياب أي مشاركة بشرية".

أشار القاضي إلى أن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى "أسئلة صعبة" حول مستوى المدخلات البشرية المطلوبة لتلبية معايير حماية حقوق الطبع والنشر ، وكذلك كيف يمكن أن يكون العمل الفني الأصلي الذي تم إنشاؤه بواسطة أنظمة مدربة على القطع المحمية بحقوق الطبع والنشر ( قضية موضوع العديد من المعارك القانونية الأخرى).

ومع ذلك ، أشار هاول إلى أن حالة ثالر لم تكن معقدة بشكل خاص ، لأنه اعترف بأنه لم يشارك في إنشاء مدخل حديث إلى الجنة. "في حالة عدم وجود أي مشاركة بشرية في إنشاء العمل ، فإن الإجابة الواضحة والمباشرة هي الإجابة التي قدمها السجل [الفيدرالي]: لا ،" ، حكم هاول. يعتزم ثالر استئناف القرار.

وفقًا لـ Bloomberg ، هذا هو أول حكم في الولايات المتحدة بشأن حماية حقوق الطبع والنشر للفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، على الرغم من أنها مشكلة كانت USCO تتعامل معها لبعض الوقت. في مارس ، أصدرت الوكالة إرشادات حول حقوق الطبع والنشر للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تستند إلى مطالبات نصية - بشكل عام ، ليست مؤهلة لحماية حقوق الطبع والنشر. قدمت الوكالة بعض الأمل في توليد المتحمسين للذكاء الاصطناعي. وقالت USCO: "ستعتمد الإجابة على الظروف ، لا سيما كيفية عمل أداة الذكاء الاصطناعي وكيف تم استخدامها لإنشاء العمل النهائي". "هذا هو بالضرورة استفسار كل حالة على حدة".

منحت الوكالة أيضًا حماية محدودة لحقوق الطبع والنشر لرواية مصورة تحتوي على عناصر تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقالت في فبراير / شباط إنه في حين أن الصور التي أنشأها ميدجورني في Zarya of the Dawn لكريس كاشتانوفا لم تكن مؤهلة للحصول على حقوق الطبع والنشر ، فإن نص العمل وتخطيطه كانا كذلك.