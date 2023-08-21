عاجل
د. أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة في القطاع الصناعي يا رب الكورة تموت.. زوجة مدحت شلبي: حياتي كرة مدورة بها نقاط سوداء
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

ملتقى إيطالي يبحث كيفية التصدى لتأثير العولمة على الصداقة بين الشعوب

ملتقى ايطاليا للشعوب
ملتقى ايطاليا للشعوب

 


تهدد ظاهرة العولمة بتشكيل مجتمعات متطابقة بشكل متزايد وخالٍ من الخصوصيات؛ كيف تتجنب هذا التسطيح؟ في مواجهة هذا التحدي، تحاول الجلسة النقاشية "الصداقة عبر الثقافات المختلفة" ضمن فعاليات النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب، الإجابة على ذلك السؤال مع تسليط الضوء على الثقافات التي تعتز بالصداقة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

افتتحت الجلسة النقاشية، التي أدارها وائل فاروق أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة القلب المقدس الكاثوليكية، بمداخلة لماريا تريبودي ، وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، حيث ذكرت أنه "لا يمكن الحديث عن الحوار بين الشعوب دون السماح للثقافات المختلفة بالالتقاء".

كما تحدث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال الجلسة، عن التزامه بـ "خلق فضاءات يلتقي فيها الناس"، موضحا أنه "خلال معرض الكتاب الخاص بنا، يتجمع أكثر من 100000 شخص من جميع أنحاء العالم في الشارقة على مدار عشرة أيام".

أعلنت أنتونيلا شياروني أليبراندي وكيلة وزارة الثقافة والتعليم وأستاذ القانون الاقتصادي في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس، أن ملتقى ريميني هو تجسيد لما وصفته بأنه "مكان تصنع فيه الثقافة وتتعلمها".

أخيرًا، قال فاروق نفسه إن الملتقى "هو دليل على أن الاجتماع يمكن أن يتم من خلال التزام الناس البسطاء؛ هم الذين يستطيعون تغيير التاريخ; تاريخهم وتاريخ أولئك الذين يقابلونهم".

IMG-20230821-WA0077
IMG-20230821-WA0077
IMG-20230821-WA0076
IMG-20230821-WA0076
IMG-20230821-WA0075
IMG-20230821-WA0075
IMG-20230821-WA0078
IMG-20230821-WA0078

مواد متعلقة

البيلي: مبادرات وخدمات هامة تطلقها الدولة للمواطن المصري بالخارج

ملتقى ريميني بإيطاليا يطرح قضية "ثقافة الإلغاء" وتداعيتها على حرية الأفراد

كواليس مشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر وزراء الهجرة والعمل لدول الكوميسا

وزيرة الهجرة تستقبل باحث دكتوراه متخصص في العلوم السياسية

سها جندي: حريصون على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل للشباب

سها جندي تشيد بحرص وزارة الثقافة على إشراك المصريين بالخارج في الفعاليات والمسابقات الثقافية

وزيرة الهجرة تشهد افتتاح بيت التراث المصري وتشيد بجهود صون التراث الثقافي

الهجرة تؤكد: فتح خطوط اتصال مستدامة مع أطبائنا بالخارج