تحطم المركبة الفضائية الروسية لونا -25 على سطح القمر

انتهت المحاولة الأولى لروسيا للهبوط على سطح القمر منذ عام 1976 بخيبة أمل. بعد عشرة أيام من إطلاقها في العاشر من أغسطس ، أكدت وكالة الفضاء الروسية ، روسكوزموس ، أن مركبتها الفضائية لونا -25 خرجت عن السيطرة واصطدمت بالقمر. وأوضح روسكوزموس في بيان أن "الجهاز انتقل إلى مدار لا يمكن التنبؤ به ولم يعد موجودًا نتيجة اصطدامه بسطح القمر". وأبلغت المنظمة في البداية عن الحادث بأنه "وضع غير طبيعي" قبل مشاركة أخبار الحادث.

كان Luna-25 متجهًا إلى القطب الجنوبي للعثور على جليد مائي وقضاء عام في تحليل كيفية ظهوره هناك وما إذا كان هناك ارتباط بالمياه التي تظهر على الأرض. تم تعيينه أيضًا لاختبار تقنية القيادة وفحص الثرى (التربة التي تغطي صخور القمر). كانت الخطة أن تظل في مدار القمر لمدة خمسة أيام قبل أن تهبط في 21 أغسطس. التقط Luna-25 مجموعة من الصور قبل الانهيار ، بما في ذلك إحدى فوهة زيمان ، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

إذا نجحت ، فستكون أول مركبة تهبط في القطب الجنوبي - وهو لقب قد يذهب الآن إلى الهند. كانت روسيا تتسابق للتغلب على الهند ، التي أطلقت مركبتها الفضائية في 14 يوليو ، ومن المتوقع أن تهبط على سطح القمر في 23 أغسطس.

تستعد البلدان في جميع أنحاء العالم لمهام القمر الخاصة بها. تخطط الولايات المتحدة حاليًا لجعل البشر يدورون حول القمر في عام 2024 ويهبطون عليه في عام 2025. الصين واليابان والمكسيك وكندا وإسرائيل من بين الدول الأخرى التي لديها خطط نشطة للوصول إلى القمر.