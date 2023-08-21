تشكيل النصر المتوقع لمباراة شباب أهلى دبي  في دوري أبطال آسيا

يستضيف النصر السعودي نظيره شباب الأهلى الإماراتي مساء غد الثلاثاء في مباراة نارية على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا .

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ومن المقرر ان يعتمد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي على هذا التشكيل الذي يخوض به مباراة في دوري أبطال آسيا .

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة شباب الأهلى دبي

في حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا

في الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

يسعي النصر السعودي في مصالحه جماهيره بعد تقديم الأداء السيء خلال مباريات دوري روشن السعودي بعد الخسارة في مباراتين الإتفاق بجانب المباراة الثانية التعاون السعودي.

موعد مباراة النصر وشباب الأهلى دبي

من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 8.20 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.20 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.20 مساء بتوقيت الإمارات .