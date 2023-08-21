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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدافع النصر: نعلم غضب الجماهير وسنصحح الأخطاء

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تحدث محمد أل فتيل، مدافع النصر السعودي، فى المؤتمر الصحفى لمباراة العالمى ونظيره فريق شباب أهلي دبي، التى تجمع الفريقين مساء غد، على ملعب الأول بارك، في الملحق الأسيوي ببطولة دوري أبطال أسيا.

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وأكد:" أن فريق الكرة الأول بنادى النصر على علم بغضب جماهير العالمي، نظرا لما ظهر عليه منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين".

 

وتابع:" أن لاعبو الفريق تعاهدو على مصالحة الجماهير، بتحقيق الفوز على شباب أهلى دبي، فى مستهل مشوار العالمى بدوري أبطال أسيا".

 

وأختتم:" علينا تدارك الأخطاء السابقة، مشيرا الى ان الفريق سيظهر بشكل مختلف موضحا لدينا جهاز فني على مستوى عال بعد التجانس بين اللاعبين، وتقديم افضل ما لديهم لإسعاد الجماهير".