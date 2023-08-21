القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من المخدرات بالتبين

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة التبين.

كانت البداية عندما تلقت ضباط مباحث قسم شرطة التبين، معلومات تفيد قيام “محمد صلاح فتحي”، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب قيام رجال المباحث بتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1937 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.