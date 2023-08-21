عاجل
د. أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة في القطاع الصناعي يا رب الكورة تموت.. زوجة مدحت شلبي: حياتي كرة مدورة بها نقاط سوداء
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من المخدرات بالتبين

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على عاطل  قبل ترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة التبين.

كانت البداية عندما تلقت ضباط مباحث قسم شرطة التبين، معلومات تفيد قيام “محمد صلاح فتحي”، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب قيام رجال المباحث بتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1937 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.

مواد متعلقة

مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات زائدة بكفر الزيات

رصد مخدرات بـ3 ملايين جنيه في حملات أمنية بالسويس

تحرير 368 قضية مخدرات و164 قطعة سلاح ناري

ضبط 327 قضية مخدرات و177 قطعة سلاح نارى