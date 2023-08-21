غزل المحلة يٌعلن تعيين محمد العتراوى في قطاع الناشئين                                    

أعلن حساب غزل المحلة عبر حسابه الرسمى مساء اليوم الاثنين، عن تعبين محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين في المرحلة الحالية .

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أصدرحساب غزل المحلة بيان رسمي عبر حسابه الرسمى "فيس بوك " بيان صحفي بخصوص تعين محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين،قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل تعين الكابتن محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

أضاف البيان الرسمي :" ويأتي ذلك في أطار خطة تطوير قطاع الناشئين والتي بدأت بإجراء إختبارات علي أعلى مستوي من الشفافية وشارك فيها نجوم المحلة الكبار و يسند للعتراوي مهمة البحث عن الناشئين المميزين في المدن و المراكز و القري في محافظة الغربية والدقهلية".

يواصل نادي غزل المحلة تدريباته الجماعية على الملعب الفرعى الخاص بالتدريب استعدادًا للموسم الجديد بالدوري المصري المحترفين .