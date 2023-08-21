عاجل
د. أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة في القطاع الصناعي يا رب الكورة تموت.. زوجة مدحت شلبي: حياتي كرة مدورة بها نقاط سوداء
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يٌعلن تعيين محمد العتراوى في قطاع الناشئين                                    

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن حساب غزل المحلة عبر حسابه الرسمى مساء اليوم الاثنين، عن تعبين محمد العتراوى  مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين في المرحلة الحالية .

اقرأ أيضًا... 

txt

غزل المحلة يحسم التعاقد مع مصطفى إيفا

txt

غزل المحلة يدعم صفوفة بالتعاقد مع أحمد عبدالحميد "قطة " ..رسميًا

أصدرحساب غزل المحلة بيان رسمي عبر حسابه الرسمى "فيس بوك " بيان صحفي بخصوص تعين محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين،قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل تعين الكابتن محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة. 

 أضاف البيان الرسمي :" ويأتي ذلك في أطار خطة تطوير قطاع الناشئين والتي بدأت بإجراء إختبارات علي أعلى مستوي من الشفافية وشارك فيها نجوم المحلة الكبار و يسند للعتراوي مهمة البحث عن الناشئين المميزين في المدن و المراكز و القري في محافظة الغربية والدقهلية".

يواصل نادي غزل المحلة تدريباته الجماعية  على الملعب الفرعى  الخاص بالتدريب استعدادًا للموسم الجديد بالدوري المصري المحترفين . 