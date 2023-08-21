مدرب شباب الأهلي: لا نخشي نجوم النصر وسنحقق الانتصار

رفع الصربي نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي، راية التحدي أمام النصر السعودي، في المباراة التي تجمعهما غدًا.

وأكد نيكوليتش أن النصر السعودي يمتلك لاعبون لديهم القوة والسرعة والمهارة مثل فوفانا وبروزوفيتش وتاليسكا، كما أنهم يصلون لمرمى الخصم بشهولة.

وأشدد على أنه يرغب في تحقيق الانتصار على العالمي في مواجهة الغد، ما أن اللاعبين سيعطون كل ما لديهم خلال المواجهة المرتقبة.

تصريحات مدرب شباب الأهلي

تحدث الصربي نيكوليتش، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب الأهلي والنصر، حيث قال: "النصر لديه لاعبون يمتلكون السرعة من خمس لعشر ثوان فوفانا وبروزوفيتش وتاليسكا سيصلون للمرمى ولدينا لاعبون مميزون، الأهم عدم استقبالنا لأهداف".

وتابع: "توليت إدارة الفريق الفنية منذ شهرين مع الفريق وهدفي تحقيق الانتصار غدًا وسنعطي كل ما لدينا على أرضية الملعب".

وأكمل:"لعبت مباريات كثيرة وقابلت أندية أوروبية كثيرة، لم أرَ التوتر في لاعبيني لمباراة الغد".

وأردف:"هناك خمسة أجانب في النصر، رونالدو وفوفانا وبروزوفيتش لهم كل الاحترام".

وأضاف:"النصر فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار ونأمل تقديم مستوى يليق بالفريقين".

بينما عن استضافة العالمي، قال:"شكرًا للنصر على الاستقبال الرائع هنا في الرياض، رأي العديد من الخبراء من غير المنطق تواجد فريقان بحجم النصر وشباب الأهلي في الأدوار الإقصائية".

وأختتم:"علينا اللعب بتركيز ١٠٠٪ كل ثانية بدون إعطاء هدايا للخصم واستغلال جميع الفرص التي ستتاح لنا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر أمام شباب الأهلي في الثامنة و20 دقيقة، في المباراة التي ستُنقل عبر شبكة قنوات ssc"" السعودية.