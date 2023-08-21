غادة يحيى: ريلمي العلامة المفضلة للشباب في الهواتف الذكية

كشفت غادة يحيى مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمي، عن رحلة هواتف ريلمي خلال 5 سنوات من تواجدها في مصر.

أضافت أن ريلمي هدفها تقديم أفضل منتجات منذ إطلاقها أول هاتف في 2018 وسط منافسة كبيرة جدا.

أشارت إلى أن ريلمي استطاعت أن تكون ضمن أفضل 10 علامات تجارية للهواتف الذكية.

تابعت أن ريلمي بدأت رحلتها في الهند واستطاعت التوسع في أفريقيا وآسيا وأوروبا ومصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتوسع بها.

أوضحت أن ريلمي تحتفل بنجاحها بالمركز الثاني في الجزائر والمركز الرابع في المغرب، موضحة أن الشركة فخورة جدا بثقة الشباب في هواتف ريلمي.

لفتت إلى أن ريلمي لاحظت في الربع الثالث انخفاض في المبيعات، بسبب تقديم منتجات كثيرة دون تأثير قوي.