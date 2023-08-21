تطبيق ويب Threads يصل قريباً

قال أشخاص مطلعون على هذا الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال ، إن Threads من Instagram ستحصل على نسخة ويب في أقرب وقت هذا الأسبوع. في وقت سابق من هذا الشهر ، وعد مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، بإصدار ويب مع وظائف بحث أفضل ، وقال رئيس Instagram Adam Mosseri مؤخرًا إن أحدهما قيد الاختبار. حاليًا ، يتوفر إصدار كامل من المواضيع فقط على نظامي iOS و Android ، مع وظائف محدودة للقراءة فقط على المتصفحات.

يوجد إصدار ويب بالقرب من أعلى قائمة أكثر الميزات المرغوبة للخيوط ، لكن الشركة تتوخى الحذر مع الإصدار. قال موسيري يوم الجمعة على Instagram: "إنها عربات التي تجرها الدواب قليلاً في الوقت الحالي ، أنت لا تريدها بعد". "بمجرد أن تصبح جاهزة ، سنشاركها مع أي شخص آخر."



أضافت الخيوط مؤخرًا ميزات جديدة إلى سلاسل الرسائل مثل القدرة على تعيين الإشعارات وعرض المشاركات بترتيب زمني. بدأت الشركة أيضًا في وضع علامات على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بعد أن شوهد البعض ينشر دعاية. تحديث جديد آخر هو علامة التبويب "إعادة النشر" الذي يجعل من السهل رؤية كل المحتوى المعاد نشره. (X ، الذي كان يُطلق عليه سابقًا Twitter ، أعاد مؤخرًا تسمية "إعادة النشر" إلى "إعادة النشر" الأكثر عمومية ، ومن المفارقات اتباع توجيه الخيوط.)

سيكون إصدار الويب قادمًا في وقت مناسب للخيوط. بعد إطلاق قوي مع أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بتسجيل الدخول في الأسبوع الأول ، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) إلى 80 بالمائة بحلول منتصف أغسطس. ومع ذلك ، فإن المواضيع هي إلى حد بعيد البديل الأكثر نجاحًا لـ X ، والذي بلغ حوالي 238 مليون DAU في أغسطس 2023 و 364 مليون مستخدم نشط شهريًا ، حسبما أفاد X العام الماضي.

على أي حال ، سيكون إطلاق إصدار الويب مفيدًا بشكل خاص لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتميزين ، فقط عندما يضع X إحدى أدواته الرئيسية لهؤلاء الأشخاص ، Tweetdeck ، بشكل دائم خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.