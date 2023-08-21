زد يضم عمرو حسام من إيسترن كومباني.. رسميًا

كشف نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد بقوة للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

ونجح زد في ضم عمرو حسام قادمًا من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات، ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

صفقات زد استعدادًا للموسم الجديد:

محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات.

بجانب أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.

وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب و مصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي.

بالإضافة إلى محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة و حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الاهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة ومصطفي زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادما من الاهلي، وايضا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات.