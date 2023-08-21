سجل المواجهات المباشرة بين بولونيا والميلان في الدوري الإيطالي

في تمام العاشرة الا الربع من مساء الاثنين بتوقيت القاهرة تختتم مباريات الجولة الاولى للدوري الإيطالي بمباراة بولونيا و الميلان والتي ستجمع الفريقين على ملعب ريناتو ديل ارا الخاص بفريق بولونيا .

يدخل الميلان المباراة بطموحات متجددة لاستعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة نابولي بينما بولونيا يسعى لأستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز افتتاحي للموسم الجديد يمنحه دفعة جيدة في الدوري .

والتقي الفريقين بولونيا والميلان في ٤٦ مباراة على مدار تاريخهما في الدوري الإيطالي كام التفوق فيها كاسحا للميلان الذي حقق ٣٠ أنتصارا على نظيره بولونيا فيما حقق الاخير ستة انتصارات فقط و انتهت ١٠ مباريات بالتعادل وسجل هجوم الروسونيري ٨٤ هدف فيما سجل هجوم بولونيا ٤٠ هدف.

اما على صعيد المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بولونيا فقد انتهت ٣ منها فقط بفوز صاحب الأرض والجمهور في مقابل ١٥ فوز للزوار و خمسة تعادلات بين بولونيا و الميلان .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات بين الفريقين بولونيا والميلان :

١٨ ديسمبر ٢٠١٨ بولونيا - الميلان : ٠ / ٠

٦ مايو ٢٠١٩ الميلان - بولونيا : ٢ / ١

٨ ديسمبر ٢٠١٩ بولونيا - الميلان : ٢ / ٣

١٨ يوليو ٢٠٢٠ الميلان - بولونيا : ٥ / ١

٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ الميلان - بولونيا : ٢ / ٠

٣٠ يناير ٢٠٢١ بولونيا - الميلان: ١ / ٢

٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ بولونيا - الميلان : ٢ / ٤

٤ أبريل ٢٠٢٢ الميلان - بولونيا : ٢ / ٢

٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ الميلان - بولونيا : ٢ / ٠

١٥ أبريل ٢٠٢٣ بولونيا - الميلان : ١ / ١