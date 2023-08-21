اللاعب إبراهيم الشيشتاوي يتعاقد مع بترول أسيوط

أنهت إدارة نادي بترول أسيوط جميع الإجراءات اللازمة لانضمام المهاجم إبراهيم الششتاوي من فريق دمياط، وذلك لمدة 4 مواسم. تأتي هذه الخطوة لتعزيز صفوف الفريق والاستعداد للمشاركة في دوري المحترفين الذي سينطلق نهاية الشهر المقبل.

وقد حقق نادي بترول أسيوط نجاحًا آخر في الانتقالات، حيث تمكن من ضم ثلاثة لاعبين. فقد تم تجنيد أحمد الرفاعي، مدافع بلدية المحلة، ومحمود سمكة، لاعب الشمس والنصر السابق، بالإضافة إلى سعد جمال، لاعب الفيوم والزمالك السابق. تأتي هذه الصفقات في إطار سياسة الجهاز الفني لتعزيز الفريق بأفضل اللاعبين وزيادة قدراته في المنافسة على الصعود إلى دوري الممتاز.

وفي سياق آخر، يتواجد فريق بترول أسيوط حاليًا في معسكر تدريبي مغلق في دار الدفاع الجوي بتدريبات يقودها المدير الفني أحمد عبد المقصود. ومن المقرر أن يلعب الفريق سلسلة من المباريات الودية ضد حرس الحدود وأحد الأندية السعودية، بهدف تطوير مستوى اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد.

تعززت صفوف فريق بترول أسيوط بانضمام اللاعب إبراهيم الششتاوي وثلاثة لاعبين آخرين، مما يظهر التزام النادي بتعزيز تشكيلته وتحقيق طموحاته في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.