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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أسيا.. تشكيل الشارقة الإماراتي المتوقع لمباراة تراكتور الإيراني

نادي الشارقة الإماراتي
نادي الشارقة الإماراتي

يحل فريق الشارقة الإماراتي ضيفًا على نظيره تراكتور سازي تبريز الإيراني، بدور الإقصيائيات الذى يجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أسيا.

 

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موعد مباراة الشارقة الإماراتي و تراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا

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الشارقة الإماراتي يستهل مشواره أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا

 

تشكيل الشارقة الإماراتي المتوقع أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا 

في حراسة المرمى: عادل الحوسني .

في خط الدفاع: شاهين عبد الرحمن ، علي الظنحاني عبدالله غانم .

في خط الوسط: محمد عبد الباسط ، خالد باوزير ، خالد الظنحاني ، لوان بيريرا ، أوتابيك شوكوروف .

في  الهجوم: كايو لوكاس فيرنانديز ، سالم صالح .

 

ويتأهل الفائز من مباراة الشارقة الإماراتي ونظيره تراكتور الإيراني إلى مرحلة دور المجموعات للبطولة القارية.

و يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مباراة الغد، أمام تركتور الإيراني، فى تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت مصر والسعودية.