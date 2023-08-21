البيلي: مبادرات وخدمات هامة تطلقها الدولة للمواطن المصري بالخارج

رسائل المصريين بالخارج من مؤتمرهم الأخير..

ثمنت الدكتورة داليا البيلي، صيدلانية مقيمة في دولة الكويت الجهود الرائعة التي تقوم بها وزارة الهجرة المصرية بقيادة الوزيرة الوطنية السفيرة سها جندي وما تقوم به الوزارة من دور رائد في إيصال صوت المصريين بالخارج لكافة المسؤولين داخل مصر مما يساعد على تدليل كافة العقبات التي تواجههم، بجانب ربطهم بالوطن الغالي مصر وذلك تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، والتي دائما تضع في الاعتبار الأول مصلحة المواطن المصري.

وأضافت البيلي: "المؤتمر كانت محاوره قوية تمت فيها مناقشة كافة متطلبات المصريين بالخارج في مجالات متعددة مثل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وأيضا الخدمية والاجتماعية والثقافية والتعليمية كان من أهم الأمور التي تمت مناقشتها في خلال المؤتمر تأسيس شركة استثمار المصريين بالخارج وأيضا السياسات النقضية والمناخ الاستثماري والمحفزات التي تحفز على الاستثمار داخل مصر، كما تم الحديث عن تسوية المواقف التجنيدية، للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية"

وأضافت ال كتورة داليا البيلي أن مشاركة المصريين بالخارج في هذه النسخة يأتي ضمن جهودهم في الدفاع عن دولتنا المصرية ومحاربة الشائعات المغرضة وخاصة مع قرب الاستحقاق الرئاسي القادم.

وتابعت: "أكدنا خلال المؤتمر أننا كمصريين بالخارج ندعم دولتنا المصرية وقيادتنا السياسية في الختام أحب أن أتوجه بالشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة ووزارة الهجرة المصرية ولكل من شارك في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر وبما رأيناه وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".