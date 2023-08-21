مدرب النصر يكشف سبب الانطلاقة المتعثرة

كشف لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، سبب انطلاقة الفريق المتعثرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر النصر أول مباراتين في الدوري السعودي، أمام الاتفاق بهدفين لهدف، والتعاون بثنائة نظيفة.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “ كنا الأفضل في المباريات الأخيرة وهناك لاعبين جدد في الفريق وتفاوت المستوى أمر طبيعي، ولا زلنا نحتاج مزيدًا من الوقت للتأقلم والانسجام بشكل أكبر ".

وأضاف مدرب النصر “ الكل لا يعرف ما يحدث في غرف الملابس وهل اللاعبون جاهزون أو لا ومن اللاعب المناسب للمشاركة، أنا من أقرر مشاركة اللاعبين، وخسارة الفريق مباراتين أو ثلاث لن تغير فكري وقناعاتي ”.

ويستقبل ملعب الأول بارك في الرياض مباراة النصر وشباب أهلي دبي، غدا الثلاثاء في دوري أبطال أسيا، عند دقات الساعة السابعة والثلث بتوقيت مصر والسعودية، في إطار الملحق الأسيوي من بطولة دوري أبطال أسيا.