محمد محمود يستقبل بعثة المصارعة بمطار القاهرة بعد تحقيق إنجازا تاريخيا ببطولة العالم

أستقبل اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة فى مطار القاهرة الدولى بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية التى شاركت فى بطولة العالم التى أقيمت بالأردن ، والتى حقق من خلالها البطل المصرى مصطفى حسين ذهبية بطولة العالم فى وزن المصارعة الرومانية وزن 68 كيلو جراما لفئة الشباب دون 20 عاما ، وفكرى عيسى برونزية العالم وزن 130 كيلو جرام .

قال نائب رئيس الاتحاد أن أبطال مصر فى فئات المصارعة المختلفة قدموا مستوى متميز للغاية ، أسفر عن حصول مصطفى حسين على الميدالية الذهبية الأولى فى تاريخ المصارعة المصرية فى هذه الفىة العمرية ، كما فاز فكرى عيسى بالميدالية البرونزية وزن 130 كيلو جرام ، مشيرا إلى اتحاد المصارعة يسير بخطوات ثابتة نحو الحصول على ميدالية اوليمبية فى اوليمبياد باريس 2024 ، رغم وجود بعض الخلافات فى وجهات النظر داخل مجلس الإدارة ، إلا أن هذا لا يعوق تحقيق احلامنا التى نسعى إليها .

وقال نائب رئيس الاتحاد أن جميع اللاعبين قدموا مستويات مشرفة ، وكانوا على مستوى المسىولية ، وفى مقدمتهم البطل ‏مصطفي حسين الذى فاز ببطولة العالم للشباب دون 20 عاما بعد فوزه المستحق على نظيره جاسير تيرتيان بطل أرمينيا 4/2 ومن قبل قد فاز على كل من

الأذربيجاني كينان عبدلله زادي بطل العالم ، وعلى بطل أوروبا التركي عزت سراير ، ثم على بطل آسيا الإيراني محمد مالك اهورا ، وعلى بطل كرواتيا لوكا ايفانسيتش فى المبارة النهائية .