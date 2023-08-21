غلق شارع الأسمرات كليًا لتنفيذ مشروع مول دايموند.. اعرف التحويلات المرورية

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الإثنين، عن تحويلات مرورية، لمدة 48 ساعة، بشارع الأسمرات فى الإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن.

وأضافت إدارة مرور القاهرة، أن ستقوم بغلق كلى مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الإتجاهين مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الإتجاهين ، وذلك فى مدة زمنية (48 ساعة) إعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 .



