رضوى الشربيني تستعرض أنوثتها بالأبيض المُجسم

تحرص الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أحدث إطلالاتها في برنامج "هي وبس" والتي تقدمه على شاشة سي بي سي سفرة.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تطل بالأبيض وتهوس متابعيها

وبدت رضوى بجمبسوت أبيض أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق والجذاب، وتميز بقصة محددة الخصر، ومُزين بالفيونكة على الساقين نفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، حيث ضمت عقد رقيق متلف حول العنق وسلسلة رفيعة، بالإضافة لأنسيال رقيق وساعة يد كبيرة الحجم باللون الفضي والذهبي وخاتم.

ومن الناحية الجمالية، تركت رضوى الشربيني خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم، كما وضعت مكياجًا يبرز جمال عينيها، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، بالإضافة لظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والمائل للكشمير.

عودة رضوى الشربيني بعد إحالتها للتحقيق

ويُذكر أن رضوى الشربيني تم اختفاءها لمدة شهر بعد قرار إحالتها للتحقيق بتهمة إهانة الرجل المصري ووصفه بـ الخروف، وبعد رجوعها مرة آخرى أشارت خلال مقدمتها لحلقتها إلى أن العديد من المذيعين يقضون إجازاتهم خلال شهر أغسطس ويبتعدون خلاله عن الشاشة، فقررت أن تقضي إجازتها قبل هذه المدة الزمنية المعتادة.

وتابعت رضوى الشربيني: "كنت في إجازة طويلة وكنت المفروض أقول لجمهوري إني هاخد إجازة لإن الغلطة دي خلت ناس تتساءل عن سبب غيابي، ولكني كنت في إجازة مع بناتي بفسحهم، ولقيت رسايل فرحتني بتقول أنتي سندنا وضهرنا وحبيبتنا وأنا هفضل طول الوقت سندكم وضهركم، وشعوركم بإني بوحشكم وإنكم كنتم بتستنوا برنامجي كان نفس إحساسي".