5 تسهيلات جديدة للمستثمرين بمجمع الصناعات بهوُ شمال قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين،موافقتة على الطلب الذى تقدم به المستثمرين والخاص بتقسيط قيمة مقايسة توصيل المياه وتسديد القسط الشهرى من خلال كروت الشحن بصفة دورية، وكذلك الموافقة على تشغيل خط سرفيس يربط بين مدينة نجع حمادى ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بهوّ ، وذلك للإستماع لمطالبهم وتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

قروض من البنك الأهلي

قال المحافظ، إنه تم التنسيق مع مديرى الإدارات والفروع بالبنك الأهلي المصرى، لتسهيل التمويلات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصانع بمجمع الصناعات بفائدة متناقصة بلغت 5% ، كما سيتم تمويل المشروعات الكبرى التى تتعدى مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 11% وذلك من خلال مركز الائتمان بالبنك الأهلي المصرى.

تسويق للمنتجات

وأضاف أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ للتسويق المجاني لمنتجاتهم على المواقع الإلكترونية وكذلك توفير امكانية التسجيل المجاني فى المعارض الدولية والمحلية، وذلك تحت اشراف جهاز تنمية المشروعات بقنا.

دورة تدريبية

وتابع كما تم التنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى المصرى لعقد دورة تدريبية مجانية للمستثمرين، للتدريب على برامج التسويق والادارة والمحاسبة ومخاطر التشغيل، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي تواجههم، وذلك من خلق بيئة جاذبة للإستثمار وزيادة عدد المشروعات والمصانع والكيانات الاقتصادية لتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، ومحمد عزت مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار، ومحمود العمارى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام مهنى رئيس عمليات برنامج ضمان مخاطر الائتمان التابع للبنك المركزى المصرى، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة