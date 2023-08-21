مصرع أخطر مروجى المخدرات في محافظة الدقهلية

لفظ أحد أخطر مروجى المخدرات في محافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة، وتعرض آخر للإصابة وهما مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى عدد 5 قضايا "قتل - إتجار فى المخدرات" ومحكوم على أحدهما فى عدد 2 جناية "قتل ومخدرات" بإجمالى 17 سنة سجن.

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وجاء ذلك في أثناء تبادل إطلاق للنار بين قوات الأمن والمُطلوبين أمنياًأثناء حملة أمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.