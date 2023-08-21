قصف عنيف مُتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

قصف "الجيش السوداني"، بالمدفعية من أم درمان في العاصمة الخرطوم مواقع مختلفة لقوات "الدعم السريع"، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تنامي العنف في كردفان ودعت إلى حماية المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاثنين.

وشهد السودان تصعيدًا في وتيرة الاشتباكات التي وصفت بالأقسى منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتركزت في مناطق مختلفة شرق العاصمة الخرطوم ووسطها وجنوبها باستعمال سلاح المسيرات.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قصفا مدفعيا استهدف مواقع الطرفين في مناطق شرق الخرطوم ووسطها وجنوبها.

انفجارات عنيفة ومتوالية

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتوالية في المدينة الرياضية جنوبي مدينة الخرطوم.

وذكر الجيش السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (الرسمية) أنه تمكن من صد محاولات هجوم قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، معلنا تدمير 5 مدرعات ودبابة “تي-55” وعربات قتالية.

إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من تنامي العنف في كردفان ودعت إلى حماية المدنيين، وذلك وسط حركة نزوح وأعمال نهب واسعة في مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) إلى وقف القتال في ولايتي غرب وجنوب كردفان.

وقالت البعثة الأممية إن بعثة الأمم المتحدة تشعر بالجزع من ارتفاع العنف مؤخرا في ولايتي جنوب وغرب كردفان في المناطق المأهولة بالسكان.

ومع دخول القتال في السودان الشهر الخامس، قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 4 آلاف، من بينهم مئات المدنيين، كما أشارت إلى أن أكثر من 6 ملايين سوداني باتوا على شفا المجاعة.